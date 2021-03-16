لبنان

بخاري: الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من سياق تفضيلي للعلاقة

Lebanon 24
16-03-2021 | 13:08
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زار سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري ظهر اليوم، ميتروبوليت بيروت لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها على القيادات السياسية والدينية في لبنان.

وخلال اللقاء جرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان وموقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني ومساعدته على الخروج من الازمة التي يعانيها على كل المستويات.

واكد بخاري للمطران عودة خلال اللقاء "وقوف المملكة الى جانب لبنان الشقيق، وان الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من سياق تفضيلي للعلاقة بطائفة على حساب أخرى انما تقف الى جانب جميع الطوائف وتحرص على أمتن العلاقات معها جميعا انطلاقا من العلاقة الاخوية التاريخية التي ترتبط بين الشعبين السعودي واللبناني على الدوام".
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