قوى الامن تتابع حالات كورونا في السجون... كم إصابة لغاية اليوم؟

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخي ـ شعبة العلاقـــات العامة البلاغ التالي:في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /921/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /966/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3584/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، وحالة أيجابية أُدخِلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:/75/ حالة ايجابية في سجن جزين./67/ حالة ايجابية في سجن عاليه./25/ حالة في فصيلة سجون طرابلس./5/ حالات ايجابية في سجن اميون.بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية.أمّا في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص حالة إيجابيّة واحدة.