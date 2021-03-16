الكورونا تدفع المؤسسة العامة للاسكان الى "المواعيد المسبقة"

صدر عن مكتب الاعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للاسكان البيان التالي:

ان المؤسسة العامة للاسكان تبلغ المواطنين من اصحاب القروض السكنية الراغبين باقفال ملفاتهم ودفع المستحقات مسبقا وكل من يرغب بمراجعتها بانها ستضطر الى اقفال ابوابها ابتداء من صباح يوم غد الاربعاء في 17 آذار الجاري بسبب اصابة عدد من موظفيها بجائحة الكورونا على ان تستقبل من يرغب بزيارتها وفق مواعيد مسبقة لتجاوز حجم الضغوط التي يتعرض لها موظفوها يوميا.ولهذه الغاية فان المؤسسة تدعو المواطنين الى اعتماد آلية المواعيد المسبقة للدخول الى مكاتبها من خلال الاتصال الهاتفي على رقم الهاتف 01425101 لتحديد موعد مسبق لكل طالب خدمة.ان المؤسسة مضطرة للجوء الى هذا الاسلوب طالما ان موظفيها لم يحظوا بعد باللقاح الذي يحميهم ويوفر الاجواء الفضلى لتحمل مخاطر المراجعات اليومية، وخصوصا ان هناك اكثر من 2500 مقترض تقدموا بطلبات اقفال قروضهم وتسديد مستحقاتها خلال الشهرين المنصرمين.ملاحظة: يمكن نيل الموعد على الرقم الهاتفي 01425101 والإتصال بالمقسم المناسب:لتحديد اي وعد: 101/108مصلحة المحاسبة: 105/209المصلحة الادارية: 103/214/ 212دائرة النفقات 139/127/131دائرة الواردات: 207/208الدائرة الادارية:133/137معاملات مصلحة التعمير: 144تصفية معاملات الصندوق المستقل للاسكان: 225