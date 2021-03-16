"حزب الله" يستعد للأسوأ بهذه الطريقة

باشر "حزب الله" الخطوات العملانية لتنفيذ خطة طوارئ اجتماعية لمواجهة الانهيار الاقتصادي والمعيشي الكبير في المناطق الخاضعة لنفوذه المباشر.وتقضي هذه الخطة بتنفيذ مشاريع زراعية وتموينية طارئة بالتوازي مع بحث يجري بعيدا من الاضواء بشأن حلول بديلة لأزمة الكهرباء في حال وقع المحظور الكهربائي.ويبدو أن هذه "الرسائل الاجتماعية" تهدف ليس فقط إلى تعزيز الصمود الاجتماعي بل ايضا إلى الدفع نحو فتح النقاش مجددا مع الخارج بشأن كيفية وقف الانهيار الحاصل.