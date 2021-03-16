بوادر أزمة محروقات في بعلبك ومحال أقفلت أبوابها

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن محطات محروقات عدة رفعت خراطيمها بعد نفاد كميات البنزين لديها، في حين اتبعت محطات أخرى عملية التقنين في التعبئة لتتمكن من تلبية الزبائن.

وواصلت محال تجارية عدة إقفال أبوابها إثر الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.