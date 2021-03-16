هل من قرار بسحب الجيش الى الثكنات؟

راجت في الساعات الماضية اخبار عن قرار لقيادة الجيش بسحب الجيش الى الثكنات وعدم توريطه بإشكالات مع الناس الغاضبين في الشارع.

وفيما نفت مصادر معنية هذه المعلومات جملة وتفصيلا مؤكدة أن الجيش مستمر في اداء واجباته بالكامل، اشارت معلومات مؤكدة "أن الهدف من اشاعة هذه الاجواء الضغط على المعنيين لايجاد حل سياسي للأزمة الراهنة من خلال طرح سيناريو افتراضي لن يكون احد في منأى عن تداعياته".