لبنان

ألفا تؤكد: لا تعديل في أسعار بطاقات التشريج

Lebanon 24
16-03-2021 | 14:21
A-
A+
Doc-P-803652-637515013262416339.jpg
Doc-P-803652-637515013262416339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن شركة "ألفا" البيان التالي: 
 
"تؤكد شركة ألفا أن بطاقات تشريج الخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها، تباع بالسعر الرسمي الذي لم يطرأ عليه أي تعديل. وتلفت إلى أن البطاقات مؤمنة بكميات تزيد عن حاجة السوق في كل متاجر ألفا ونقاط البيع المعتمدة.

وبالإضافة الى توافر البطاقات المطبوعة، يمكن للمشتركين الإفادة من خدمة التشريج الإلكتروني online recharge عبر الموقع الخاص بالشركة والتطبيق، كما عبر أجهزة الصراف الآلي".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-03-16
18:07 | 2021-03-16
18:02 | 2021-03-16
17:53 | 2021-03-16
17:36 | 2021-03-16
17:36 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website