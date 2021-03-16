ألفا تؤكد: لا تعديل في أسعار بطاقات التشريج

صدر عن شركة "ألفا" البيان التالي:

"تؤكد شركة ألفا أن بطاقات تشريج الخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها، تباع بالسعر الرسمي الذي لم يطرأ عليه أي تعديل. وتلفت إلى أن البطاقات مؤمنة بكميات تزيد عن حاجة السوق في كل متاجر ألفا ونقاط البيع المعتمدة.وبالإضافة الى توافر البطاقات المطبوعة، يمكن للمشتركين الإفادة من خدمة التشريج الإلكتروني online recharge عبر الموقع الخاص بالشركة والتطبيق، كما عبر أجهزة الصراف الآلي".