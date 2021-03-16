وظيفة شاغرة في "التربية".. وتمديد مهلة تقديم الطلبات

صدر عن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، اعلان مدد بموجبه مهلة تقديم طلبات الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي.وفي ما يأتي نصه:

"ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، وعطفا على الإعلان الصادر بتاريخ 05/03/2021 تحت الرقم 1572/11 والمتضمن فتح باب الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي،

ونظرا للظروف التي تم بها البلاد والتي قد تحول دون تقديم الطلبات خلال المهلة المحددة، وإفساحا في المجال لتقديم أكبر عدد ممكن من طلبات الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي، يعلن الآتي :

تمدد المهلة المحددة في الإعلان الصادر بتاريخ 05/03/2021 تحت الرقم 1572/11 لغاية يوم الإثنين الواقع فيه 22/03/2021 ضمنا. /.