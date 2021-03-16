الدولار يغلق اسواق طرابلس (صور)

اغلقت معظم محلات بيع المواد الغذائية والالبسة في اسواق طرابلس ابوابها اليوم وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، في حين علّق بعض المحلات يافطات تعلن عن الاقفال بسبب عدم التمكن من البيع والشراء وفقا لسعر الصرف الجديد.