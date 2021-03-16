لبنان

الدولار يغلق اسواق طرابلس (صور)

Lebanon 24
16-03-2021 | 14:20
A-
A+
Doc-P-803655-637515015713580105.jpg
Doc-P-803655-637515015713580105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اغلقت معظم محلات بيع المواد الغذائية والالبسة في اسواق طرابلس ابوابها اليوم وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، في حين علّق بعض المحلات يافطات تعلن عن الاقفال بسبب عدم التمكن من البيع والشراء وفقا لسعر الصرف الجديد.
 

مواضيع ذات صلة
تعاونية قاديشا في طرابلس - القبة تغلق ابوابها اليوم وتتوقف عن استقبال المواطنين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار
lebanon 24
16/03/2021 18:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة احتجاجية جابت اسواق طرابلس الداخلية اعتراضا على ارتفاع سعر صرف الدولار
lebanon 24
16/03/2021 18:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الدولار والوضع المتردي.. مسيرات ووقفات احتجاجية في طرابلس (صور)
lebanon 24
16/03/2021 18:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
النبطية وطرابلس.. اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج مطالبين بتطبيق الدولار الطالبي
lebanon 24
16/03/2021 18:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-03-16
18:07 | 2021-03-16
18:02 | 2021-03-16
17:53 | 2021-03-16
17:36 | 2021-03-16
17:36 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website