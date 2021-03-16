قطع طريق واشكال في مرياطة

سجل اشكال في بلدة مرياطة، بين المحتجين واحد الاشخاص على خلفية اصراره على المرور اثناء قطع الطريق، وقد تدخلت قوة من الجيش واطلاقت النار في الهواء لتفرقة الحشود الموجودة.



وقد تم اعتقال ٣ اشخاص على خلفية قطع الطريق من قبل الجيش.