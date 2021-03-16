عودة الهدوء الى مخيم الرشيدية

يسود الهدوء في مخيم الرشيدية،بعد الاشكال الفردي الذي وقع منذ قليل بين افراد من عائلة "هويدي" وعائلة "عليان"، والذي نتج عنه اصابة طفيفة .

وتقوم مرجعيات المخيم بمتابعة الوضع لمعالجتة .