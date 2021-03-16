لبنان

عودة الهدوء الى مخيم الرشيدية

Lebanon 24
16-03-2021 | 14:56
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يسود الهدوء في مخيم الرشيدية،بعد الاشكال الفردي الذي وقع منذ قليل بين افراد من عائلة "هويدي" وعائلة "عليان"، والذي نتج عنه اصابة طفيفة .
وتقوم مرجعيات المخيم بمتابعة الوضع لمعالجتة .
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