لبنان

أمهات ينتفضن ويرفعن الصوت.. "اننا على ابواب شهر رمضان"

Lebanon 24
16-03-2021 | 14:59
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نفذت مجموعة من الموظفات والأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص تحت عنوان: "لكل وحدة عندها كرامة وعزة نفس ومش قادرة تأمن أكل اولادها ومتطلبات بيتها، لكل أم طالب مش قادرة تأمن الدولار الطالبي، لكل ام ابنها مش قادر يجهز بيته، ولكل ام مش قادرة تأمن الدواء والحليب، خلينا نقلب معايدة عيد الام ونرفع الصوت ضد الغلاء"، وذلك امام سرايا النبطية الحكومي، وسط اجراءات امنية للقوى الامنية".

ورددت الأمهات المحتجات هتافات ضد سياسة التجويع ورفع سعد صرف الدولار.

مزرعاني
وتحدثت بالمناسبة ايلدا مزرعاني واشارت الى "ان وقفتنا اليوم هي للنساء الموظفات المتضررات من الوضع المعيشي، ومن ارتفاع الدولار، حيث تنهار معه رواتبنا التي باتت كل يوم تهبط وتتدنى قيمتها ورواتبنا باتت تحت ال140 دولارا، والوضع المعيشي لم يعد يحتمل والموظفات همومهن ازدادت في كيفية تأمين لقمة العيش لعوائلهن، خصوصا "اننا على ابواب شهر رمضان الكريم، الذي لا نعرف كيف ستكون الحال فيه، كذلك الامر ونحن في اجواء عيد الام، نتمنى ان يكون هناك محاولة للجم هذا التدهور المعيشي، ونتمنى ان يتحرك الجميع من اجل إنقاذ البلد وانقاذ مستقبل اولادنا".
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