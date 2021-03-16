لبنان

عقيص: نحن كقوات نرفض ان يبقى المجلس النيابي هيئة ناظمة للفساد

Lebanon 24
16-03-2021 | 14:54
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قال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة واعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان ولوزارة الطاقة: "نحن كقوات لبنان نرفض بعد اليوم ان يبقى هذا المجلس النيابي هيئة ناظمة للفساد".القول ان اعطاء السلفة هو من اجل الناس لكي لا يذهبوا الى العتمة، الناس في غير مكان، اذا اعطينا للناس كهرباء من خلال سلفة تتخذ من ايداعاتهم تضرهم واذا لم نعطهم الكهرباء نضرهم ايضا. هناك حقان: حق المحافظة على أموال الناس وماتبقى من ودائع، وحق اعطاء الخدمة الكهربائية. نحن كنواب مسؤولين على المحافظة على حق الملكية المنصوص عنها في الدستور وعلى الحكومة والحكومات المتعاقبة والحكومة المقبلة،ان تؤمن حق الكهرباء. لا نستطيع ان نؤمن الاثنين. الان الخيار الذي اخذناه هو الحفاظ على حقوق الناس. فلتتدبر هذه الحكومة امرها ولتتحمل مسؤوليتها، لانه يبدو ان هناك كلمة مفقودة بقاموس السلطة السياسية في لبنان وهي تحمل المسؤولية. لا احد يريد تحمل مسؤوليته، الكل يريد تقاذف التهم وكله يريد ان يبتز ونحن لن نخضع لهذا الابتزاز".
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