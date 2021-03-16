تداول خبر وفاة المطران مطر.. هذه حقيقته

نفى مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة المطران بولس مطر، وأكد أن هذا الخبر "لا اساس له من الصحة".