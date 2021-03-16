لبنان

تداول خبر وفاة المطران مطر.. هذه حقيقته

Lebanon 24
16-03-2021 | 15:07
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نفى مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة المطران بولس مطر، وأكد أن هذا الخبر "لا اساس له من الصحة".
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عبدو أبو كسم

وفاة

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