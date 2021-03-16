بري بحث مع شيا في المستجدات والتقى شربل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.

وغادرت السفيرة الاميركية دون الادلاء بتصريح .



وبعد الظهر، عرض الرئيس بري المستجدات السياسية والامنية، خلال لقائه وزير الداخلية السابق مروان شربل.