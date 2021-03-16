لبنان

بعد الارّز... هذه هي الأسعار الخيالية "للكاتشب" والزيت (صور)

Lebanon 24
16-03-2021 | 15:31
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يسجل سوق المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا بالاسعار، اذ رصدنا اسعار بعض البضائع التي تخطت نسبة الارتفاع فيها ال 300%.
 
5 كيلو سكر: 60500ل.ل.
 
زيت: 240000 ل.ل.
 
كاتشب: 72000ل.ل
 
 
 
 
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