بعد الارّز... هذه هي الأسعار الخيالية "للكاتشب" والزيت (صور)

يسجل سوق المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا بالاسعار، اذ رصدنا اسعار بعض البضائع التي تخطت نسبة الارتفاع فيها ال 300%.

5 كيلو سكر: 60500ل.ل.

زيت: 240000 ل.ل.

كاتشب: 72000ل.ل