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لبنان
بعد الارّز... هذه هي الأسعار الخيالية "للكاتشب" والزيت (صور)
Lebanon 24
16-03-2021
|
15:31
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يسجل سوق المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا بالاسعار، اذ رصدنا اسعار بعض البضائع التي تخطت نسبة الارتفاع فيها ال 300%.
5 كيلو سكر: 60500ل.ل.
زيت: 240000 ل.ل.
كاتشب: 72000ل.ل
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