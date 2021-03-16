لبنان

في ابي سمراء... جريح باطلاق نار

Lebanon 24
16-03-2021 | 15:57
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اطلق مجهولون منذ قليل، النار على المواطن "غازي ناصر " في منطقة ابي سمراء، مما ادى الى اصابته بطلقات نارية في رجليه، وتعمل فرق الاسعاف على نقله الى المستشفى للعلاج.

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ابي سمراء

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