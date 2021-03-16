في ابي سمراء... جريح باطلاق نار

اطلق مجهولون منذ قليل، النار على المواطن "غازي ناصر " في منطقة ابي سمراء، مما ادى الى اصابته بطلقات نارية في رجليه، وتعمل فرق الاسعاف على نقله الى المستشفى للعلاج.



