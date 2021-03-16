لبنان

كورونا يغيّب طبيب الطوارئ في هذه المستشفى (صورة)

Lebanon 24
16-03-2021 | 16:06
A-
A+
Doc-P-803691-637515076280305044.jpg
Doc-P-803691-637515076280305044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فجع الطاقم الطبي في مستشفى حاصبيا الحكومي بوفاة الدكتور علي اسماعيل طبيب الطوارئ في المستشفى، متأثرا بإصابته بوباء كورونا.
 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
"كورونا" يقرع باب قلم نفوس حاصبيا...وقرار بإقفاله
lebanon 24
16/03/2021 18:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
18 حالة جديدة في قضاء حاصبيا بكورونا
lebanon 24
16/03/2021 18:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تورم وانتفاخ في الذراع وطفح جلدي... هل التحسس نتيجة لقاح كورونا مقلق؟
lebanon 24
16/03/2021 18:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تمر بالموجة الثالثة من تفشي كورونا
lebanon 24
16/03/2021 18:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

حاصبيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-03-16
18:07 | 2021-03-16
18:02 | 2021-03-16
17:53 | 2021-03-16
17:36 | 2021-03-16
17:36 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website