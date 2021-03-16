لبنان

المحتجون يصعّدون في طرابلس (صور)

Lebanon 24
16-03-2021 | 16:19
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يقوم المحتجون عند اوتوستراد التبانة في طرابلس، بتصعيد وتيرة الاحتجاجات، اذ تم استقدام اطارات اضافية ومواد حارقة وتم اشعالها، بالاضافة  الى اشعال مستوعبات النفايات وذلك احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
 
 
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