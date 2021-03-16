المحتجون يصعّدون في طرابلس (صور)

يقوم المحتجون عند اوتوستراد التبانة في طرابلس، بتصعيد وتيرة الاحتجاجات، اذ تم استقدام اطارات اضافية ومواد حارقة وتم اشعالها، بالاضافة الى اشعال مستوعبات النفايات وذلك احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.