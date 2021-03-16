مجلس الوزراء: فتح الاعتماد المستندي لشركة COMBI LIFT لنقل المستوعبات الخطرة من المرفأ

صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:"بتوجيهات ومتابعة حثيثة من الرئيس الدكتور حسان دياب، تم فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة Combi Lift بما يتيح لها المباشرة بنقل المستوعبات التي تحتوي على المواد الخطرة التي جرى تجميعها من مرفأ بيروت، إلى خارج لبنان، وذلك تنفيذا للعقد الموقع مع الشركة".