لبنان

اشكال في ساحة النجمة في طرابلس

Lebanon 24
16-03-2021 | 16:45
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وقع اشكال فردي بين عدد من الشبان المحتجين وشبان من ابناء المنطقة في ساحة النجمة في طرابلس، وذلك على خلفية قطع الطريق، وقد تطورالاشكال الى تضارب،فتجمع الاهالي، الذين يعملون على فض الاشكال.


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ساحة النجمة

طرابلس

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