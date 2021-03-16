اشكال في ساحة النجمة في طرابلس

وقع اشكال فردي بين عدد من الشبان المحتجين وشبان من ابناء المنطقة في ساحة النجمة في طرابلس، وذلك على خلفية قطع الطريق، وقد تطورالاشكال الى تضارب،فتجمع الاهالي، الذين يعملون على فض الاشكال.