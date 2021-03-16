لبنان

سفارة تحذّر رعاياها في لبنان

Lebanon 24
16-03-2021 | 16:52
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أفادت معلومات الـ”NBN” بأن “السفارة البريطانية دعت رعاياها إلى توخي الحذر في تنقلاتهم خلال الأيام المقبلة”.
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