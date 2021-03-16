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لبنان
آلان عون: لعدم المس بالاحتياط الالزامي
Lebanon 24
16-03-2021
|
16:39
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قال النائب الان عون بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: "كل الخيارات بين سيئ واسوأ. الوضع بكل سيئاته مطروح امامنا ونحاول ان نوازن بين كل هذا الواقع.
لا الحل بالذهاب الى عتمة كاملة بما سيترتب عليها ليس فقط في موضوع الكهرباء والاتصالات وكل الانعكاسات نتيجة غياب الطاقة، ولا في الوقت نفسه الاستمرار في المس بأموال المودعين، علما ان هناك ثابتة وقلتها قبل: يجب عدم المس بالاحتياط الالزامي (اموال المودعين). ويجب التعامل مع أي دعم ان كان للطاقة او لأي امر آخر انطلاقا من التعامل مع دعم السلع الثانية. اليوم ما هي امكانات الدعم لدى مصرف لبنان خارج الاحتياط الالزامي؟ يجب التعامل بالامر نفسه في موضوع الكهرباء، وعدم المس بالاحتياط الالزامي واعتباره متاحا حتى القضاء عليه".
واضاف: "مصرف لبنان هو الذي يحدد كم بقي لديه من احتياط الزامي لكي يستخدمه كما يستخدم اليوم. اذا هذا الموضوع مطروح اليوم على كل السلع وبالمنطق نفسه الذي يقول اوقفوا دعم الكهرباء. عندها يجب وقف كل شيء ولا نعطي كهرباء لبنان 200 مليون دولار، انما يأخذها اصحاب المولدات عبر دعم الفيول عمليا وقد أخذوا 200 مليون دولار. اذا، بدل ان تذهب الى هنا راحت الى هناك. وحتى يكون الانسان منسجما مع نفسه فلنعمل لترشيد الدعم كما نطالب، ساعتذئذ لكل حادث حديث على كل ما له انعكاسات على سعر الصرف".
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