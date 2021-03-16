لبنان

طبيبة من أصل عربي- لبناني ترفض تولي وزارة في البرازيل!

Lebanon 24
16-03-2021 | 17:19
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رفضت أخصائية أمراض القلب من أصل عربي لودميلا حجار، تولى مسؤولية وزارة الصحة في البرازيل، بعد أن رشحها الرئيس جاير بولسونارو، لتولي المنصب، خلفا للوزير الحالي إدواردو بازويلو.

وحجار (42 عاما) تنحدر من أصول عربية لأب جذوره سورية، وأم من أصل لبناني، وتعمل أستاذة بكلية الطب في جامعة سان باولو، وتمارس الطب في المستشفى السوري- اللبناني في نفس المدينة، ويعتبر من أرقى المستشفيات في أميركا اللاتينية.

وقالت حجار في حديث لـCNN Brasil، إنها لا يمكن أن تقبل تولي المنصب لـ"أسباب فنية"، منتقدة استخدام مادة "الكلوروكين" في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي والتطيعم الشامل للسكان. وهذا الموقف يتناقض مع ما يؤمن به الرئيس البرازيلي.

وأفادت صحيفة "كوريو برازيلينسي" البرازيلية، بأن الرئيس بولسونارو، كان على استعداد لأن تحل لودميلا، محل إدواردو بازويلو كوزيرة للصحة، والتقاها بالفعل الأحد الماضي، في قصر بالاسيو دا ألفورادا، لمناقشة توليها الوزارة، لكن المحادثة لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة.
المصدر: روسيا اليوم
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