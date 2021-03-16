قائد الجيش استقبل وفدين من كاريتاس والليونز

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وفدا من جمعية كاريتاس لبنان برئاسة الأب ميشال عبود، ثم وفدا من جمعية أندية الليونز الدولية برئاسة الدكتور جان كلود سعاده. وتم البحث في شؤون مختلفة.