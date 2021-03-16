لبنان

قائد الجيش استقبل وفدين من كاريتاس والليونز

Lebanon 24
16-03-2021 | 17:33
A-
A+
Doc-P-803713-637515128269474324.jpg
Doc-P-803713-637515128269474324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وفدا من جمعية كاريتاس لبنان برئاسة الأب ميشال عبود، ثم وفدا من جمعية أندية الليونز الدولية برئاسة الدكتور جان كلود سعاده. وتم البحث في شؤون مختلفة.
 
مواضيع ذات صلة
العماد جوزاف عون استقبل رئيس أركان الجيش الإسباني
lebanon 24
16/03/2021 18:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كاريتاس... هيئة جديدة لاقليم الكورة
lebanon 24
16/03/2021 18:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة ألمانية لكاريتاس لبنان
lebanon 24
16/03/2021 18:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

كاريتاس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-03-16
18:07 | 2021-03-16
18:02 | 2021-03-16
17:53 | 2021-03-16
17:36 | 2021-03-16
17:36 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website