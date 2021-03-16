لبنان

الغضب الشعبي مستمر.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
16-03-2021 | 17:30
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مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، واحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والخدمات الاساسية، ما زال الغليان والغضب الشعبي مستمرين، ويقوم عدد من المحتجين بقطع الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، وفق الخارطة التالية:
 
الطرقات المقطوعة ضمن سرية #زحلة:
- سعدنايل
- الفيضة
- تعنايل 
- دير زنون
- كسارة 
- المصنع
- مستديرة زحلة
- رياق باتجاه بعلبك
 
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت: 
- كورنيش المزرعة
-  تقاطع الراشدين -الاستقلال
- تقاطع الصلح الكرامي
-  تقاطع المدينة الرياضية
- قصقص 
- عمربيهم
- تقاطع جامع الامين وسط بيروت
- الكولا باتجاه كورنيش المزرعة
 
الطرقات المقطوعة ضمن سرية الضاحية:
- تقاطع البكنك
- الرحاب
- طريق المطار القديمة 
- تقاطع جسر المطار
 
-قطع السير على جسر كفرشيما بالاتجاهين مقابل بنك لبنان والمهجر
-قطع طريق الهيكلية - البحصاص بالحجارة
-محتجون يقطعون تقاطع ايليا في صيدا بركن سياراتهم عند مساربه
- قطع الطريق الساحلية الدولية في صور المؤدية الى الناقورة عند مفترق بلدة القليلة بالإطارات المشتعلة
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