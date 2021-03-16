القاضي شحادة يتابع ملف موقوفي إستئجار البواخر التركية

بعد إدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ثلاثة أشخاص بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتقاضي رشى في ملف إستئجار بواخر تركية لإستجرار الكهرباء، علم "لبنان 24" أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي أُحيل اليه الملف مع الموقوفين، كلّف قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة متابعة التحقيق بالملف.