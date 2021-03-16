لبنان

القاضي شحادة يتابع ملف موقوفي إستئجار البواخر التركية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2021 | 17:36
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بعد إدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ثلاثة أشخاص بجرم الإثراء غير المشروع  وتبييض الأموال وتقاضي رشى في ملف إستئجار بواخر تركية لإستجرار الكهرباء، علم "لبنان 24" أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي أُحيل اليه الملف مع الموقوفين، كلّف قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة متابعة التحقيق بالملف.

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