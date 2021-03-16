لبنان

سفارة لبنان في السنغال: الجالية قدمت 40 جهاز تنفس لوزارة الصحة والصليب الاحمر

Lebanon 24
16-03-2021 | 17:53
A-
A+
Doc-P-803721-637515140943352446.jpg
Doc-P-803721-637515140943352446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت سفارة لبنان في السنغال، البيان الاتي:

"في إطار مواجهة آثار جائحة كوفيد 19، قدمت الجالية اللبنانية المقيمة في جمهورية السنغال 40 جهاز تنفس Oxygen Concentrator لصالح وزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني، وذلك بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في دكار وبإشراف وزارة الخارجية والمغتربين، حيث تم تسليم عشرين جهازا لممثلي الصليب الاحمر، وعدد مماثل لوزارة الصحة العامة والتي سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية في مختلف أرجاء لبنان.

شكر سعادة السفير اللبناني لدى السنغال السيد سامي حداد الجالية على وقوفها الى جانب شعبها ووطنها الأم، وأثنى من جهة ثانية على المبادرة التي قامت بها الجالية مؤخرا في السنغال بتقديم سيارتي إسعاف حديثتين ومجهزتين بشكل كامل لصالح السلطات الصحية السنغالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وقد تم تسليم الهبة في حفل رسمي بالقصر الرئاسي بدكار، بحضور مسؤولين سنغاليين على رأسهم فخامة رئيس الجمهورية ماكي سال".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-03-16
20:36 | 2021-03-16
19:53 | 2021-03-16
19:20 | 2021-03-16
19:19 | 2021-03-16
19:13 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website