"التربية" لا حس ولا خبر.. جامعات خاصة تهدّد الطلاب بسبب الأقساط (صور)

وفي تفاصيل القضية، وفي مواجهة قرار الجامعتيْن بزيادة الأقساط بنسبة 160%، أي على سعر المنصة الإلكترونية البالغ 3900 ليرة، عازيين قرارهم بـ"وجود مستحقات كثيرة ندفعها بالعملة الصعبة"، قرر الطلاب اعتماد آلية "عرض وإيداع فعلي" لدى كاتب العدل التي تسمح لهم بالدفع عبر السعر الرسمي، وحين تبلغت الجامعتان الأمر رفضتا العروض والإيداع. وفي هذه المرحلة بدأ النزاع، إلا أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد استجابت لطلب طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الذين أودعوا أقساطهم لدى كاتب بالعدل وألزمت الجامعتين بتوقيف مفاعيل قرار الادارة المرسل بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 20 شباط 2021 القاضي بفصلهم في 3 آذار في حال تخلفهم عن الدفع، لمدة أسبوعين تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 50 مليون ليرة لبنانية عند المخالفة افساحا بالمجال أمام الطلاب لمراجعة محكمة الأساس.قرار غير قانونيفي هذا الصدد، يقول المحامي في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي جاد طعمة لـ"لبنان 24" إن ما قامت به الجامعتان غير قانوني وغير محق لأسباب عدة، أولاً هو يخالف توصيات المجلس التعليمي العالي في وزارة التربية الذي أوصى في بيان بتاريخ 15 كانون الاول 2020 بعدم التلاعب بسعر الصرف وزيادة الاقساط، ثانياً إن الجامعتيْن لم تقدما موازاناتهما بحسب الاصول لوزراة التربية.تحاول الجامعات الخاصة فرض أمر واقع على الطلاب وبقوة السلطة المعنوية أي علاقاتها، "ما حدا بزعل الـAUB والـLAU"، يقول طعمة. وهنا تبرز مخاوف على الطلاب، ماذا لو ربحت الجامعات المعركة؟ ما هو مصير الطلاب الذين وقفوا في وجه قرارات إدارية؟ يطمئن طعمة إلى أنه "أولاً هؤلاء القضاة يعيشون في لبنان وهم مدركون للأوضاع المعيشية ومدى صعوبة أي عبء إضافي كزيادة الأقساط، ثانيا، هناك تعاطف مع الطلاب، وثالثا والاهم أنه ليس هناك اي سند قانوني يجيز للجامعتيْن برفع الأقساط وبالتالي هناك انحياز قانوني مع الطلاب".قبل لجوء الطلاب الى آلية العرض والإيداع، قام الطلاب بمحاولة للتفاوض عبر المجالس التمثيلية مع إدارة الجامعاتين، إلا أن الجواب كان التجاهل والتهديد بإغلاق الجامعات.وعن سياسة زيادة المنح التعليمية التي اتبعتها الجامعات للتخفيف من وطأة قرار زيادة الأقساط، يشير طعمة الى أن المنح التعليمية هو أمر مختلف تماماً، فإن هذه الجامعات تستقبل مساعدات وهبات خارجية وهي أيضاً معفاة من الرسوم للخزينة لانها تقدم خدمة عامة.الامر لم ينته عند الإجراءات الكيدية، بل إن الجيل الجديد أيضاً تعرض للضرب وتم التعامل معه بعنف في 15 كانون الاول حين نزل للتظاهر ضد قرار رفع الأقساط، وهذا من قبل العناصر الامنية المولجة حماية الصرح التعليمي في كل من الجامعتيْن، علماً أن الطلاب اعتصموا بطريقة سلمية.أما عن الجامعات، فإن الجامعة اللبنانية الاميركية نشرت توضيحاً أشارت من خلاله الى أنه "خلافاً لما ورد في بعض وسائل الاعلام، فإن القرار المذكور والصادر عن قضاء الأمور المستعجلة لم ينصّ إطلاقاً على تمكين الطلاب من تسديد اقساطهم حسب سعر الصرف الرسمي، بدليل أنه يُحيل إلى قضاء الأساس في هذا الصدد، وهو قرار مؤقّت ولمدّة شهر واحد". واشارت الى إن الجامعة لها كامل الثقة بالقضاء وتحتكم إليه، مبدية استغرابها من نشر القرار في الاعلام قبل تبلغها إياه، وقالت "سوف تكتفي بهذا القدر دون الغوص في تفاصيل الدعوى أكثر من ذلك، لأنها مسألة قضائية".كل هذا النزاع القائم منذ 8 كانون الاول 2020.. ووزارة التربية "لا حس ولا خبر".. هي مختفية تماماً عن أهم دور يجب أن تلعبه، وهو حماية الطلاب وحماية حقهم في التعليم. في هذا الصدد، تواصل "لبنان 24" مع وزارة التربية منذ أسبوع وقدم رسالة عاجلة إليها لتوضيح دورها في هذه المسألة ولم يلق الرد، على أمل أن تخرج عن صمتها قريباً."لبنان 24" حصل أيضاً على رسائل بعثتها الجامعات الى طلابها تطالبهم بدفع الأقساط علماً أنهم دفعوها ولكن بآلية الدفع والإيداع، في خطوة لرفض الآلية التي اتبعها الطلاب، مهددين بإلغاء التسجيل: