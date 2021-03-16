شبان يجولون في بيروت على دراجاتهم يطالبون بإقفال المحال التجارية (فيديو)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عددا من الشبان يستقلون دراجاتهم النارية ويجولون في عدد من شوارع بيروت منها مار الياس والحمرا، ويطلبون من أصحاب المحال التجارية إقفال أبواب محالهم، رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.