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لبنان
وزارة الصحة لا تمانع الإستيراد الخاص للقاح... ماذا عن وثيقة الملقحين؟
Lebanon 24
16-03-2021
|
18:40
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صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن قرار يتعلق بإصدار وثيقة تلقيح رسمية للملقحين من خارج الخطة الوطنية، من الذين تلقوا الجرعة الأولى خارج لبنان وأحضروا معهم الجرعة الثانية من اللقاح بظروف فضلى، أو ممن تلقوا اللقاحات من خلال مبادرات خاصة.
وينص القرار على "ضرورة أن يجري هؤلاء فحص المناعة IgG بعد أسبوعين من استكمال الجرعة الثانية من اللقاح والحصول على وثيقة رسمية من مختبر معتمد على الأراضي اللبنانية أو خارجها تثبت نتيجة هذا الفحص. كما عليهم إبراز تقرير طبي على وصفة طبية موحدة موقعة وممهورة بختم طبيب مسجل في إحدى نقابتي الأطباء في لبنان.
وبناء على هذه المستندات تصدر مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة وثيقة رسمية تصادق على صحة تلقيح الشخص المعني،
من جهة ثانية، تلفت وزارة الصحة العامة أنها لا تمانع الإستيراد الخاص للقاح في ظروف ملائمة تضمن جودته، مع ضرورة التنسيق مع الوزارة بهدف المواكبة والتوثيق".
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