لبنان

توقيع بروتوكول تعاون بين الجيش وجمعية كاريتاس لبنان

Lebanon 24
16-03-2021 | 18:58
A-
A+
Doc-P-803739-637515180806405407.JPG
Doc-P-803739-637515180806405407.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جرى قبل ظهر اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الجيش وجمعية كاريتاس لبنان في قيادة الجيش-اليرزة، بحضور عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شامية ممثّلاً قيادة الجيش، ورئيس جمعية كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، وعدد من أعضاء الجمعية وضباط الجيش اللبناني. تضمّن البروتوكول إقامة تعاون في مجالي التجهيزات الطبية والخدمات الصحية للعسكريين وعائلاتهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-03-16
20:36 | 2021-03-16
19:53 | 2021-03-16
19:20 | 2021-03-16
19:19 | 2021-03-16
19:13 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website