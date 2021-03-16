جرى قبل ظهر اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الجيش وجمعية كاريتاس لبنان في قيادة الجيش-اليرزة، بحضور عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شامية ممثّلاً قيادة الجيش، ورئيس جمعية كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، وعدد من أعضاء الجمعية وضباط الجيش اللبناني. تضمّن البروتوكول إقامة تعاون في مجالي التجهيزات الطبية والخدمات الصحية للعسكريين وعائلاتهم.