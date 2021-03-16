دوريات لأمن الدولة في صور ومنطقتها أجبرت المحطات المقفلة على معاودة العمل

نفذت دوريات لمديرية أمن الدولة في صور ومنطقتها جولة على محطات الوقود المقفلة وأجبرتها بالقوة على معاودة العمل لتزويد السيارات المحتشدة أمامها بمادة البنزين. كما تم الكشف على عدادات الخزانات للتأكد من عدم التلاعب بها ومن توفر مخزون المحروقات منعا للاحتكار، وسطرت محاضر ضبط بالمحطات المخالفة.