لبنان

من سلاح بوب أكشن...شاب يطلق النار على نفسه في زحلة ويفارق الحياة

Lebanon 24
16-03-2021 | 19:20
A-
A+
Doc-P-803750-637515195201416981.jpg
Doc-P-803750-637515195201416981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم الشاب ن.خ على إطلاق النار باتجاه رأسه في زحلة من سلاح حربي بوب أكشن وتم نقله إلى مستشفى اللبناني - الفرنسي وما لبث أن فارق الحياة.
 
وتبين أن الشاب يعمل في صالون حلاقة، ولا تزال أسباب انتحاره مجهولة.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: قطع السير على طريق عام كسارة زحلة بالاتجاهين
lebanon 24
16/03/2021 20:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة: سعدنايل، الفيضة، تعنايل، ودير زنون
lebanon 24
16/03/2021 20:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة: سعدنايل وكسارة
lebanon 24
16/03/2021 20:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في برج حمود...شاب يقدم على الانتحار (صورة)
lebanon 24
16/03/2021 20:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24

زحلة

انتحار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-03-16
20:45 | 2021-03-16
20:36 | 2021-03-16
19:53 | 2021-03-16
19:19 | 2021-03-16
19:13 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website