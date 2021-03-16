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لبنان
من سلاح بوب أكشن...شاب يطلق النار على نفسه في زحلة ويفارق الحياة
Lebanon 24
16-03-2021
|
19:20
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أقدم الشاب ن.خ على إطلاق النار باتجاه رأسه في زحلة من سلاح حربي بوب أكشن وتم نقله إلى مستشفى اللبناني - الفرنسي وما لبث أن فارق الحياة.
وتبين أن الشاب يعمل في صالون حلاقة، ولا تزال أسباب انتحاره مجهولة.
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