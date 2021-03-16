من سلاح بوب أكشن...شاب يطلق النار على نفسه في زحلة ويفارق الحياة

أقدم الشاب ن.خ على إطلاق النار باتجاه رأسه في زحلة من سلاح حربي بوب أكشن وتم نقله إلى مستشفى اللبناني - الفرنسي وما لبث أن فارق الحياة.

وتبين أن الشاب يعمل في صالون حلاقة، ولا تزال أسباب انتحاره مجهولة.