لبنان

محاضر ضبط بحق محطات ومحلات غذائية في راشيا

Lebanon 24
16-03-2021 | 19:53
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جالت دوريات من أمن الدولة في راشيا مع مراقبين من وزارة الاقتصاد على المحلات الغذائية ومحطات الوقود، وسطروا محاضر ضبط بحق المخالفين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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أمن الدولة

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