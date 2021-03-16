ما صحة تحذير السفارة البريطانية لرعاياها في لبنان بعدم التنقل؟

أعلنت السفارة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يتم تداول أخبار غير صحيحة عن تحذير من السفارة البريطانية لرعاياها بعدم التنقل في الأيام المقبلة. إن ذلك عار عن الصحة. ويمكنكم البقاء على اطلاع دائم على نصائح السفر إلى لبنان عبر هذا الرابط https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/lebanon".