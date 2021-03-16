لبنان

لأسباب نسائية...هذا ما حصل على دوار أبو علي في طرابلس

Lebanon 24
16-03-2021 | 20:49
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أقدم شخصان ملثمان على متن دراجة نارية على إطلاق النار على سائق سيارة رباعية الدفع من نوع x5 على دوار أبو علي في طرابلس وفرا إلى جهة مجهولة.

وقد قام سائق السيارة بالرد على إطلاق النار أيضاً من دون وقوع إصابات.

وقد عُرف إن اطلاق النار على السيارة التي يقودها "س.ر." يعود لأسباب نسائية.
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