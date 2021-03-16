لبنان

المستجدات السياسية مدار بحث بين جنبلاط والسفير الروسي

Lebanon 24
16-03-2021 | 20:54
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، بحضور القيادي في الحزب الدكتور حليم بو فخر الدين. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.


وأفاد بيان لمفوضية الإعلام في الحزب أنها "زيارة تقدير للمعلم الشهيد كمال جنبلاط التي تحصل بذكرى اغتياله في تقليد سنوي إلى الضريح الذي أُقفلت باحته هذا العام بسبب الظروف الصحية".
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