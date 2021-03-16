لبنان

كرامي استنكر إطلاق النار على غازي ناصر: المطلوب فتنة في طرابلس ولن ينالوا مرادهم

Lebanon 24
16-03-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-803780-637515250518997566.jpg
Doc-P-803780-637515250518997566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استنكر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، الموجود في تركيا، اطلاق النار على المواطن غازي ناصر الذي سبق أن ظهر في شريط مهددا كرامي بالقتل، وقال كرامي في رسالة صوتية :" سمعت الخبر المؤسف، وكنت أتابع موضوع المساعدات لمدينة طرابلس، وانا مستعد للذهاب الى تركيا والى أي بلد في العالم لتقديم المساعدة لأهل مدينتي، وواضح ان ما حصل فتنة مبيتة، وان هناك من يريد ان يتقاتل اهل المدينة الواحدة مع بعضهم البعض، ويقتل الجار جاره، ونحن نسمع اشاعات من مكنة إعلامية طويلة عريضة، تسعى لتفجير الوضع الأمني في طرابلس وإراحة باقي المناطق، وتكون طرابلس تنفيسة لكل هذه الأزمات".

واضاف :" في موضوع غازي ناصر سأتخذ صفة الإدعاء الشخصي بما قاله من تهديد مباشر بالقتل، بعد ان بانت كيفية إدارة الفتنة، ونحمد الله على سلامته، وما تم من استهداف له اليوم، واضح انه لم يتم كستهداف شخصي له بل هو استهدف مدينة بأكملها، وسأطلب من المحامي اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، وهناك العديد من الارقام التي تبث اخبار واشاعات من الخارج لخلق فوضى، وهنا أطلب من جميع المناصرين والمحبين البقاء في منازلهم لان مسؤولية الامن ليس عملنا، ونكرر ما قلناه سابقا نحن نضحي بدمنا ولا نضحي بدم أهل مدينتنا، نصحي بدمنا حفاظا على دماء اهلنا، ومستحيل ان نحمل السلاح ضد أهل مدينتنا حتى لو اخطأوا بحقنا، وحتى لو تظاهروا يوميا تحت منزلي وكالوا الشتائم والالفاظ النابية، والجميع يعلم ان مظاهرة اليوم هي رقم 240 مظاهرة امام منزلي ورغم ملاحظاتي الكثيرة على هذه المظاهرات التي بدأت عندما كان الدولار ب 1700 ليرة ووصل اليوم الى 17000 ليرة، ونسوا ان رياض سلامة موجود في باريس ونسوا التدقيق الجنائي ونسوا وجود رئيس حكومة مكلف ولا يؤلف الحكومة ويتنقل من بلد لبلد وكأنه يتنزه، ونسوا وجود رئيس جمهورية يطالب بحصة كل هذه الفترة".

وختم: "المطلوب هدف واحد هو ايجاد فتنة في طرابلس، ولن ينالوا مرادهم، واطمئن الجميع لا فتنة في طرابلس ولن احيد عن طريقي، ونقول دمنا ولا دم اخواننا في طرابلس ولا يمكن جرنا الى معركة بين الاخ وأخوه والجار وجاره وابن عم وأبناء عمومته، هذه رسالتي للجميع وأطلب الالتزام بها، وندعو الله ان نوفق اليوم خلال زيارتي لتركيا هذا البلد المحب لطرابلس واهلها ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان بقدرنا دائما على عمل الخير وإبعاد الفتنة والدم عن مدينتنا طرابلس".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-03-16
01:23 | 2021-03-17
01:03 | 2021-03-17
00:55 | 2021-03-17
00:43 | 2021-03-17
00:28 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website