لبنان

حبشي: ثناء على أي تحرك قضائي لملاحقة جرائم تطال المال العام

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:18
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غرد النائب أنطوان حبشي عبر تويتر: "‏أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي ابدا.
نادرة هي المرات التي تحرك فيها قضاء الملاحقة بجرائم تطال المال العام، غير أنه لا يسعنا سوى الثناء على أي تحرك قضائي في هذا الإطار آملين أن تنتقل العدوى إلى باقي الملفات".

أضاف: "‏التوقيف اليوم طال بعض المرتكبين، فيما تحدثت التسريبات عن نافذين ثلاثة بينهم رئيس تيار. توزعت العمولات في ما بينهم بنسبة 7 و14 . ما لنا وللشائعات؟ فلنترك هذه الشائعات جانبا ولننتظر نتيجة التحقيقات راجين ألا يسكتها الدهر أو يطويها النسيان.
‎#صفقة_البواخر".
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