لبنان

تقارير عن لبنانيين متهمين باقتحام الكابيتول

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:23
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قالت صحيفة The Philadelphia Inquirer، إن المشتبه بهما برمي مواد كيميائية على ثلاثة من ضباط شرطة مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي واللذين أوقفا يوم الأحد، هما من أصل لبناني.
 
وبحسب الصحيفة فإن جوليان إيلي خاطر (32 عاما) وجورج بيار طانيوس (39 عاما) نشآ في مدينة نيو برونزويك في ولاية نيوجيرسي، وهما من أبناء مهاجرين لبنانيين.
 
 
 
وذكرت أن خاطر حائز على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فارلي ديكنسون لعام 2011، وهو يعمل حاليا في صناعة المطاعم والضيافة قبل أن ينتقل إلى بنسلفانيا في عام 2018.

أما طانيوس فانتقل إلى وست فرجينيا منذ عدة سنوات وافتتح سلسلة مطاعم متخصصة بالأطعمة الدهنية مثل أصابع الدجاج والبطاطا المقلية وأصابع الموزاريلا في مدينة نيوجيرسي الجامعية.
 
 
 
 
وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت يوم أمس الاثنين، أنها حددت هوية كل من خاطر وطانيوس ووجهت التهم إليهما بعد أن تعرف أحد الأشخاص عليهما من الصور التي نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي.
المصدر: روسيا اليوم

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