لبنان

المشهد في طرابلس: كرّ و فرّ واعادة فتح للطرقات

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:38
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تطورت مساء اليوم الاحتجاجات في شوارع طرابلس حيث شهدت بعض الشوارع حالات من الشغب وتكسير الممتلكات العامة، بالإضافة لرمي حجارة وتكسير واجهات مبانٍ زجاجية وكاميرات مراقبة بالإضافة لإشعال النيران أمام منازل النواب.

وقد قام الجيش بملاحقة مفتعلي الشغب فقط، حيث تمكن من توقيف ٥ أشخاص ممن كانوا يقومون بأعمال التخريب.

وقد قام عدد من المحتجين برمي الحجارة باتجاه الجيش الذي أطلق الرصاص المطاطي.

وتستمر أعمال الكرّ والفرّ بين الطرفين بشكل محدود.

وقد أعيد فتح معظم الطرقات الأساسية ومداخل مدينة طرابلس الشمالية والجنوبية وأصبحت سالكة.
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