انقطاع الكهرباء في مطار بيروت (فيديو)

اتتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انقطاعاً للتيار الكهربائي اليوم في مطار بيروت الدولي.

وأفادت المعلومات أن الكهرباء انقطعت لمدة نصف ساعة في السوق الحرة والوصول والذهاب من دون معرفة الأسباب.