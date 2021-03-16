لبنان

انقطاع الكهرباء في مطار بيروت (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:44
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اتتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انقطاعاً للتيار الكهربائي اليوم في مطار بيروت الدولي.
 
وأفادت المعلومات أن الكهرباء انقطعت لمدة نصف ساعة في السوق الحرة والوصول والذهاب من دون معرفة الأسباب.
 
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مطار بيروت

انقطاع الكهرباء

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