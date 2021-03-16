رابطة أساتذة التعليم الثانوي تؤجل اعتصام الأربعاء

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي تأجيل اعتصام غد الأربعاء 17 آذار الجاري الى موعد يحدد لاحقا، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر فيها البلاد، وما يرافقها من قطع الطرقات وأزمة المحروقات، وتلبية لطلب مجالس الفروع والعديد من الأساتذة، ما يتسبب بعدم وصولهم إلى مكان الاعتصام أمام جمعية المصارف في بيروت.