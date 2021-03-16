لبنان

رعد: روسيا تبدي اهتماماً جدياً بالإسراع بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
16-03-2021 | 23:04
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أكد النائب محمد رعد أن "روسيا تبدي اهتماماً جدياً بالإسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمة امام الرئيس المكلف وحث الاطراف اللبنانيين على ضرورة إكمال هذه المهمة لان مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة".

واشار رعد في حديث لـ"روسيا اليوم" إلى "أننا نسهل تشكيل الحكومة ونظرتنا تلتقي مع نظرة الاصدقاء الروس".

وقال رعد إنه "لا معنى للتوقف عند عدد 18 وزيراً في الحكومة".

واعتبر أن "المطلوب من كل القوى السياسية أن تتصرف بواقعية"، وقال: "هذه لحظة تردّي للأوضاع ولا يوقف التردّي الا تفاهم اللبنانيين عبر تشكيل حكومة تستطيع ان تضع برنامجا لوقف الانهيار والنهوض".

وتابع: "هنالك أوساط لديها افق ضيق في مطالبها ما يمنع هذا الاتفاق السياسي".
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