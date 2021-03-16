لبنان

مبادرة إنسانية من الجيش لتأمين احتياجات المواطنين من المحروقات في الجنوب

Lebanon 24
16-03-2021 | 23:23
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أشار الجيش في بيان له على "تويتر" إلى أنه "يؤمن ٢ مليون ومئة ألف ليتر من احتياطي مخزونه من المحروقات في مصفاة الزهراني لتوزيعها على المحطات في الجنوب لتأمين احتياجات المواطنين".
 
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المحروقات

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