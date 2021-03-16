مبادرة إنسانية من الجيش لتأمين احتياجات المواطنين من المحروقات في الجنوب

أشار الجيش في بيان له على "تويتر" إلى أنه "يؤمن ٢ مليون ومئة ألف ليتر من احتياطي مخزونه من المحروقات في مصفاة الزهراني لتوزيعها على المحطات في الجنوب لتأمين احتياجات المواطنين".