لبنان

سعر "أسترازينيكا" زهيد جداً

Lebanon 24
17-03-2021 | 00:01
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تبيّن أن سعر طعم الاسترازنينكا زهيد جداً بالقياس إلى أسعار طعومات أخرى، وهذا ما أخّر المعنيين لعقد صفقة استيراده، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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