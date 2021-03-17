زوّار بعبدا لـ"الأنباء": لحكومة ميثاقية ومتوازنة وبمعيار واحد

نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه اهتماما يوليه ان التخفيف من المعاناة يحتاج لحكومة جديدة فاعلة لأن نطاق حكومة تصريف الأعمال ضيق وفق الدستور.وأوضح الزوار عبر "الأنباء" الكويتية ان "الوضع الراهن يحتاج أيضا إلى حسم ملف الحكومة وفق قواعد تعزيز الشراكة الوطنية خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتي يفترض ان يبقى لبنان بمنأى عن تداعياتها السلبية. وأي حكومة لن تكون قادرة على حماية الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات إلا اذا كانت حكومة ميثاقية ومتوازنة ومشكلة وفق معايير واحدة تحمي حصانتها وتمكنها من الإنتاج لان المهمات المطلوبة منها دقيقة وصعبة".وحذّر الزوار من التمادي في الفلتان الأمني واستغلال وجع المواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة، ودعوا القوى العسكرية والأمنية إلى العمل للمحافظة على الاستقرار الأمني وهي قادرة على ذلك، رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها العسكريون في مختلف الأسلاك العسكرية.