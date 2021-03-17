لبنان

الرياض لن تتدخّل في عملية تأليف الحكومة

Lebanon 24
17-03-2021 | 00:28
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أكّدت أوساط ديبلوماسية بالتأكيد لـ"السياسة" الكويتية أن "موقف المملكة العربية السعودية واضح وهو دعم الشعب اللبناني، لإخراج بلده من الوضع المزري الذي يمر به، في ظل وجود استياء سعودي غير مخفي من أداء الطبقة السياسية الحاكمة، بعدما تحول لبنان إلى منصة للتهجم على المملكة وقيادتها، وهذا أمر بالغ الخطورة لا يمكن التساهل حياله".
وأشارت إلى أن "القيادة السعودية التي أعربت في كل مناسبة عن وقوفها إلى جانب اللبنانيين، لم تلمس تغييراً في أداء السلطة الحاكمة، وبالتالي فإنها ما زالت تنتظر ترجمة لهذا التغيير، من أجل الاستجابة له".
وشدّدت الأوساط الديبلوماسية على أن "الرياض لن تتدخّل في عملية تأليف الحكومة اللبنانية، لأنه شأن سيادي داخلي لا يعنيها، في موازاة حرصها على أهمية تأليف الحكومة في أسرع وقت، لإنقاذ لبنان من أزماته التي تتهدده بعواقب وخيمة"، لافتة إلى أن "الإصلاحات أمر أساسي وحتمي يتقدم جدول أعمال أي حكومة مقبلة، لأن المجتمع الدولي لن يبادر إلى مساعدة لبنان إلا من خلال حكومة موثوقة وقادرة على إنجاز هذه الإصلاحات".
المصدر: السياسة الكويتية
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