كلمة لنصر الله غداً

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، غداً، في يوم جرحى الحزب، يتناول فيها الوضع العام في لبنان والمنطقة، وقد يتطرق إلى الأزمات المفتوحة في ظل الشلل الحكومي وتسارع وتيرة الانهيار.